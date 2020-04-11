Bloomberg: Россия потратит 1 трлн на поддержку экономики

https://static.news.ru/photo/28337ad4-7b7f-11ea-9017-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Власти РФ готовят новый пакет мер по поддержке российской экономики на фоне распространения коронавируса. На него собираются выделить около одного триллиона рублей.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники. Агентство отмечает, что часть денег будет направлена на субсидирование зарплат отдыхающих россиян. Причём правительство не намерено брать средства из Фонда национального благосостояния. Министры считают, что в данной ситуации рационально будет взять заём.

Также сообщается, что пока идёт обсуждение деталей пакета мер, итогового решения ещё нет.

Ранее NEWS.ru сообщал, что коронавирус нанесёт ущерб мировой экономике на ближайшие два года в $5 трлн. Издание Bloomberg отмечает, что мир вступает в «самую глубокую рецессию», начиная с 30-х годов прошлого века. Спад будет непродолжительным, прогнозируют экономисты. Но многим странам потребуется время, чтобы наверстать упущенное.