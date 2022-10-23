Bloomberg: Россия создает «теневой флот» Bloomberg: обойти нефтяное эмбарго ЕС России позволит «теневой флот»

Фото: Walter Bibikow/Danita Delimont/Global Look Press

Россия создает «теневой флот» из нефтяных танкеров, которые по всему миру скупают компании, близкие к Москве. Таким способом в России намереваются обойти нефтяное эмбарго ЕС, которое начнет действовать 5 декабря, сообщает Bloomberg.

Агентство отмечает, что на фоне действия западных санкций, сентябрьские значения по отгрузкам морской нефти из России превысили февральские показатели. При этом в Европу поставки упали до минимума, а кратно выросли поставки в Азию и в неизвестные направления.

По мнению исполнительного директора Maersk Tankers Кристиана Ингерслева, это связано с «теневым флотом» нефтетанкеров, создающимся Москвой.

Если вы посмотрите, сколько судов было продано за последние шесть месяцев неназванным покупателям, становится совершенно ясно, что для их перевозки создается флот, — подчеркнул он.

Судовой брокер Braemar указал, что Россия уже приобрела 240 малых и больших судов, еще в 2021 году перевозивших иранскую и венесуэльскую нефть. Это позволит Москве экспортировать нефть в Азию на уровне 4 млн баррелей в день.

По словам главы отдела исследований Braemar Анупа Сингха, торговля танкерами резко возросла «со стороны нераскрытых организаций, базирующихся в таких странах, как Дубай, Гонконг, Сингапур и Кипр».

Bloomberg также считает, что Россия готовится к активной перевалке грузов с одного танкера на другой в море. Для этого ей потребуются гигантские супертанкеры. Выходить из портов Балтийского моря с грузом им будет сложно, поэтому Москве потребуются еще и малые «танкеры-шаттлы».

Ранее эксперт по энергетике Борис Марцинкевич заявил, что Европа и США обходят нефтяное эмбарго в отношении России с помощью закупок из Индии. Он также отметил сообщения иностранных газет о серых схемах экспорта нефти. Корабли заливают в Усть-Луге, затем в Атлантическом океане сырьё переливают в большой танкер, который не указан в документах, объяснил Марцинкевич. «Схема неубиваемая», считает он.