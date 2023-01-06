Bloomberg: власти РФ нашли способ увеличить доходы от крупного бизнеса Bloomberg: Россия намерена увеличить доход за счет повышенных дивидендов

Фото: S. Ziese/blickwinkel/Global Look Press

Российское правительство нашло способ увеличить доходы госбюджета от крупного бизнеса путем взимания единовременной выплаты с производителей удобрений и угля, сообщает Bloomberg со ссылкой на подписанное премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным распоряжение. В агентстве утверждают, что кабмин намерен сократить расходы, которые не связаны с оборонной промышленностью, а также повысить дивиденды от компаний государственного сектора.

Как указали журналисты, указанные меры в документе называются мобилизацией доходов. Источники агентства пояснили, что российские власти будут стремиться к повышению на 50% чистой прибыли «там, где это возможно».

При этом в Bloomberg не стали называть конкретные компании, с которых планируют взимать единовременную выплату. Часть доходов, как указывает агентство, пойдет на покрытие затрат, связанных со спецоперацией на Украине. На текущий момент окончательного решения о размере дивидендов пока еще не приняли — данная сумма будет зависеть от того, как сложился бюджет в 2022 году, пишут журналисты.

Помимо этого, документ предписывает выделить 175 млрд рублей на дополнительные расходы для размещения 100 тысяч человек из Херсона в РФ. В распоряжении также говорится о необходимости оптимизации бюджетных расходов, не касающихся обороны и безопасности. Представители Минфина и российского правительства не комментировали сообщение.

Ранее Мишустин заявил, что Минэкономразвития прогнозирует сокращение российского ВВП менее чем на 3% к концу 2022 года. По словам главы российского правительства, негативные сценарии «алармистов» не претворились в жизнь. Мишустин указал, что прошлый глобальный кризис оказался более серьезным вызовом для российской экономики.