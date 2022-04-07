Bloomberg предрёк рост безработицы в России по итогам года
Сергей Князев
Сергей Князев
10:46, 08 апреля 2022
День вакансий «Работа для всех» в столичном центре «Моя карьера»Фото: Сергей Ведяшкин/АГН «Москва»
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Безработица в России по итогам 2022 года может увеличиться более чем в два раза по сравнению с показателями первого квартала, пишет Bloomberg со ссылкой на результаты опроса аналитиков. По прогнозу фонда «Центр стратегических разработок», к концу года в зоне риска в России будет около двух миллионов рабочих мест, а улучшения ситуации можно ожидать только в 2023 году.
Открытые увольнения могут стать массовыми, когда санкции начнут восприниматься как более долгосрочные. В результате рост безработицы может быть постепенным, а пик — более низким, — заявил эксперт Bloomberg Economics Скотт Джонсон.
Ранее старший научный сотрудник Лаборатории исследований пенсионных систем и актуарного прогнозирования социальной сферы РАНХиГС Виктор Ляшок предупредил, что роста безработицы стоит ждать в сферах, где возникла проблема с поставками комплектующих. При этом на пострадавшем от санкций предприятии это коснётся всех, а не только некоторых сотрудников, хотя явного всплеска безработицы, возможно, получится избежать.
До этого в Центре стратегических разработок сообщили, что количество рабочих мест в России до конца 2022 года может сократиться на два миллиона. Также российский рынок труда может ожидать структурная перестройка — вырастет потребность в специалистах лёгкой промышленности и IT-технологий. По мнению экспертов, в первую очередь сокращение числа рабочих мест затронет те отрасли, где есть большая зависимость от импортных компонентов.