Bloomberg предрёк рост безработицы в России

Безработица в России по итогам 2022 года может увеличиться более чем в два раза по сравнению с показателями первого квартала, пишет Bloomberg со ссылкой на результаты опроса аналитиков. По прогнозу фонда «Центр стратегических разработок», к концу года в зоне риска в России будет около двух миллионов рабочих мест, а улучшения ситуации можно ожидать только в 2023 году.

Открытые увольнения могут стать массовыми, когда санкции начнут восприниматься как более долгосрочные. В результате рост безработицы может быть постепенным, а пик — более низким, — заявил эксперт Bloomberg Economics Скотт Джонсон.

Ранее старший научный сотрудник Лаборатории исследований пенсионных систем и актуарного прогнозирования социальной сферы РАНХиГС Виктор Ляшок предупредил, что роста безработицы стоит ждать в сферах, где возникла проблема с поставками комплектующих. При этом на пострадавшем от санкций предприятии это коснётся всех, а не только некоторых сотрудников, хотя явного всплеска безработицы, возможно, получится избежать.

До этого в Центре стратегических разработок сообщили, что количество рабочих мест в России до конца 2022 года может сократиться на два миллиона. Также российский рынок труда может ожидать структурная перестройка — вырастет потребность в специалистах лёгкой промышленности и IT-технологий. По мнению экспертов, в первую очередь сокращение числа рабочих мест затронет те отрасли, где есть большая зависимость от импортных компонентов.