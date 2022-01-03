Bloomberg пообещал рост экономики России на 2,5%

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Российские эксперты и инвестиционные аналитики предсказывают, что курс российской валюты в январе должен укрепиться, об этом сообщает агентство ПРАЙМ. Эксперты также ожидают рост отечественного рынка акций.

В соответствии с консенсус-прогнозом, составленным на основе ожиданий аналитиков, индекс МосБиржи вырастет в январе на 1,6%, до 3849 пунктов, а долларовый индекс РТС — на 3,3%, до 1648 пунктов, —...