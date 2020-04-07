Bloomberg: ОПЕК готовится к радикальному варианту сокращения нефтедобычи

https://static.news.ru/photo/4d7c0284-7927-11ea-94d3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Добыча нефти до конца 2020 года может быть сокращена на 10 млн баррелей в сутки. Такой вариант будет рассмотрен на заседании альянса ОПЕК+, которое пройдёт в формате видеоконференции 9 апреля.

Другим вариантом, анализ которого подготовила ОПЕК, предусматривается отказ от сокращения добычи нефти рядом производителей. Об этом сообщает Bloomberg.

Агентство отмечает, что по прогнозам картеля мировой спрос на топливо в апреле–июне 2020 года сократится на 11,9 млн баррелей в сутки.

Ранее NEWS.ru сообщал, что правительство Саудовской Аравия заявило, что ждёт справедливого соглашения о ценах на мировом рынке нефти. Решение провести заседание стран ОПЕК+ «стало продолжением прежних усилий королевства, направленных на достижение стабильности на рынке нефти», отмечено в заявлении Саудовского агентства печати.