https://static.news.ru/photo/4838de8e-6084-11ea-8a03-fa163e074e61_660.jpg Фото: Boris Roessler/dpa/Global Look Press

Эксперты полагают, что из-за эпидемии коронавируса мировая экономика может потерять до $2,7 трлн, что равнозначно ВВП Великобритании. Они спрогнозировали четыре сценария развития ситуации в зависимости от степени распространения этого заболевания.

Согласно базовому, самому позитивному сценарию, при котором Китай оперативно возьмёт под контроль вспышку заболевания и оправится от его последствий во втором квартале, влияние на мировую экономику может оказаться сдержанным, — цитирует Bloomberg исследование экспертов.

При втором варианте, если заболевание, помимо КНР, широко распространится в Южной Корее, Италии, Японии, Франции и Германии, рост экономики замедлится до 2,3% в 2020 году. Если же масштабные вспышки коронавируса произойдут во всех странах, где были зафиксированы случаи заражения (в США, Индии, Великобритании, Канаде, Бразилии), рост глобальной экономики упадёт до 1,2%, еврозона и Япония впадут в рецессию, а рост экономики США снизится до 0,5%.

В случае самого негативного варианта развития событий, если вирус поразит все страны, мировая экономика может потерять до $2,7 трлн, при этом вовсе не показав роста в 2020 году.

Как писал NEWS.ru, председатель Счётной палаты Алексей Кудрин считает, что последствия эпидемии коронавируса для мировой экономики станут понятны через один или два месяца. По его словам, в настоящий момент ожидается замедление роста на 0,4 процентных пункта. Ранее глава Счётной палаты высказал мнение, что российская экономика в 2020 году ускорит рост на 0,2% и составит 1,9%. Он подчеркнул, что это является оптимистичным вариантом, поскольку последствия эпидемии коронавируса для экономики неизвестны.