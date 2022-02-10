Bloomberg оценил дополнительные доходы России из-за роста цен на нефть

Bloomberg оценил дополнительные доходы России из-за роста цен на нефтьBloomberg: рост цен на нефть позволит России справиться с последствиями возможных санкций
По оценкам экономистов, дополнительные доходы российского бюджета в 2022 году от роста цен на нефть составят не менее $65 млрд. Это поможет России справиться с последствиями возможных санкций, пишет Bloomberg со ссылкой на аналитиков.
Как
Кроме того, некоторые аналитики заявили, что при цене нефти $100 за баррель прибыль может составить от $73 млрд до $80 млрд.Также прибыль может увеличиться и за счёт по-прежнему высоких цен на природный газ в Европе.
Это увеличивает бюджетные резервы России как раз в нужное время для Кремля, обеспечивая больший буфер на случай кризиса из-за санкций, — отметил экономист Bloomberg Economics по России Скотт Джонсон.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что отказываться от использования углеводородных ресурсов, нефти и газа пока преждевременно, однако необходимо прийти к пониманию того, в каком направлении будет двигаться человечество. Он подчеркнул, что природные особенности и научный потенциал России позволяют ей успешно развивать абсолютно любые виды экологически чистой энергии.