https://static.news.ru/photo/4bf58a50-645c-11ea-be11-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Опрошенные агентством Bloomberg аналитики признали, что российские компании единственные в мире готовы работать и конкурировать с саудовскими производителями нефти при цене ниже $20 за баррель. К 12 марта она подешевела до $33,33, и падение продолжается.

По мнению экспертов, российская нефтяная промышленность сможет почти безболезненно пережить от нескольких месяцев до, возможно, трёх – пяти лет. Страна обладает развитой транспортной и добывающей инфраструктурой, чтобы поставлять углеводороды по паритетным ценам.

При этом аналитики признали, что затяжной кризис приведёт как к снижению инвестиций в оборудование, что повлечёт снижение продуктивности в будущем, так и к сокращению налоговых отчислений в бюджет. Гибкая система налогообложения нефтяников позволяет забирать в бюджет до 40% доходов при дорогой нефти, но сводит нагрузку до минимальной при низких ценах.

Нефтегазовая отрасль является крупнейшим источником доходов для российского бюджета, подпитывая многомиллиардные программы социальных расходов Владимира Путина, — пишет Bloomberg.

Как сообщал NEWS.ru, газета The Washington Post обвинила руководство России и Саудовской Аравии в намеренном обвале цен с целью навредить американским добывающим компаниями.