Агентство Bloomberg ознакомилось с докладом банка Goldman Sachs, в котором проанализирована ситуация с паникой на нефтяном рынке и описаны её возможные последствия.
Аналитик банка Дэмиен Курвалин полагает, что ход развития событий меняет прогнозы для рынков газа и нефти коренным образом. Производители дешёвого сырья будут наращивать поставки, заставляя таким образом производителей с более высокими издержками снижать добычу,
ОПЕК и Россия начали нефтяную войну, что может подтолкнуть нефть к падению до 20 долларов за баррель, — прогнозируют аналитики.
Как писал NEWS.ru ранее, стоимость нефти марки Brent резко обрушилась на треть, до $31,43 за баррель, после распада сделки ОПЕК+. Такие данные появились в первый день начала торгов. Стоимость нефти марки Brent не падала ниже $34 за баррель с февраля 2016 года.
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