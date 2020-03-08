https://static.news.ru/photo/2b133ff6-61a7-11ea-ae0c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Агентство Bloomberg ознакомилось с докладом банка Goldman Sachs, в котором проанализирована ситуация с паникой на нефтяном рынке и описаны её возможные последствия.

Аналитик банка Дэмиен Курвалин полагает, что ход развития событий меняет прогнозы для рынков газа и нефти коренным образом. Производители дешёвого сырья будут наращивать поставки, заставляя таким образом производителей с более высокими издержками снижать добычу, говорится в докладе.

ОПЕК и Россия начали нефтяную войну, что может подтолкнуть нефть к падению до 20 долларов за баррель, — прогнозируют аналитики.

Как писал NEWS.ru ранее, стоимость нефти марки Brent резко обрушилась на треть, до $31,43 за баррель, после распада сделки ОПЕК+. Такие данные появились в первый день начала торгов. Стоимость нефти марки Brent не падала ниже $34 за баррель с февраля 2016 года.