Bloomberg назвал сумму убытков России от нефтяного эмбарго ЕС Bloomberg: Россия недополучит около $22 млрд нефтяных доходов из-за эмбарго Евросоюза

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Россия недополучит около $22 млрд нефтяных доходов из-за эмбарго Евросоюза, подсчитало агентство Bloomberg. Однако часть ежегодных поступлений Россия сможет сохранить за счет поставок в Венгрию, Словакию и Чехию.

[Россия] может потерять около $10 млрд в год в виде доходов от экспорта нефти, если ЕС запретит поставки <...>, [и] будет вынуждена продавать свою нефть со скидкой в ​​Азию, — сказано в материале.

Прекращение поставок по трубопроводу через северную ветку нефтепровода «Дружба» в Польшу и Германию сократит доходы России ещё на $12 млрд, исходя из объемов 2021 года и средней цены на нефть марки Urals в этом году. В то же время Россия продолжит зарабатывать около $6 млрд благодаря экспорту в Венгрию, Словакию и Чехию через южные ветки нефтепровода «Дружба».

Ранее глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что лидеры стран ЕС договорились о частичном запрете на импорт российской нефти в рамках нового пакета санкций. По его словам, новые ограничения затронут две трети объёма нефти, которая поставляется из России.