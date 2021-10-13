Bloomberg назвал Россию перспективным рынком из-за энергокризиса

На фоне роста цен на энергоресурсы в мире увеличиваются ставки на экспортёров из развивающихся стран, а Россия отмечает большие перспективы для вложений трейдеров, пишет агентство Bloomberg.

По данным агентства, о перспективах российского рынка свидетельствуют укрепление рубля и отличные показатели ценных бумаг, в то время как стоимость акций других развивающихся стран падает. По мнению главного специалиста по инвестициям из лондонского хедж-фонда Carrhae Capital Али Акая, кризис на энергетическом рынке будет и дальше укреплять позиции экспортёров.

Цены на энергоресурсы останутся высокими, и компании из сырьевых стран-экспортёров выиграют от дефицита предложения энергоресурсов. Эта тема будет и дальше поднимать рейтинги экспортёров энергоресурсов и сырьевых материалов, — цитирует его Bloomberg.

Отмечается, что такая ситуация привлекла внимание к нефтяному и газовому потенциалу России, а также к её здоровым финансам. Золотовалютный запас РФ составляет $600 млрд, а долговое бремя страны довольно низкое.

Ранее в Конгрессе США призвали к расширению санкций против «Северного потока — 2» из-за роста в Европе цен на газ. По мнению конгрессмена Майка Маккола, именно Россия спровоцировала всплеск стоимости голубого топлива через ограничение поставок на европейский рынок.