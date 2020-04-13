Bloomberg назвал причину изменения позиции РФ по нефтяной сделке

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России пришлось пойти на новую сделку по сокращению добычи нефти из-за недооценки последствий пандемии коронавируса.

Высокопоставленный российский чиновник заявил Bloomberg, что Москва не смогла верно оценить негативный эффект, который окажет на мировую экономику COVID-19. Именно поэтому российским властям пришлось договариваться о новой сделке в крайне неблагоприятных условиях. Однако этот шаг может помочь преодолеть кризис.

9 марта в мире на 30% обрушились нефтяные котировки. Это произошло после того, как РФ отказалась принимать предложение Саудовской Аравии о сокращении добычи на фоне пандемии коронавируса. В ответ на это Эр-Рияд принял решение увеличить объёмы добычи и продавать свою нефть с огромными скидками. В итоге рынок чёрного золота начал стремительно падать.

После долгих переговоров и предварительных решений страны — участницы ОПЕК+ 12 апреля официально заключили новое соглашение. Была достигнута договорённость сократить добычу на 9,7 млн баррелей в сутки. Как и предполагалось, основное бремя на себя возьмут Россия и Саудовская Аравия. Общее же сокращение в мире может достигнуть 19 млн баррелей, писал NEWS.ru.