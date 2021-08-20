Bloomberg назвал дату завершения строительства «Северного потока — 2»

В настоящее время строительство российского проекта «Северный поток — 2» завершено на 99%. Трубоукладочная баржа «Фортуна» будет работать в немецких водах на участке протяженностью около 13–14 км до 12 сентября, сообщает американское издание Bloomberg со ссылкой на морские власти ФРГ.
Как пишет РИА Новости, аналогичное извещение
В настоящее время в районе немецких территориальных вод работает не только баржа «Фортуна». Ей помогают укладывать трубы несколько российских судов, включая многофункциональное аварийно-спасательное судно «Мурман», многоцелевое судно обеспечения ледового класса «Венгери», ледокол «Юрий Топчев», а также судно снабжения «Катунь».
В конце зимы текущего года «Фортуна» работала в территориальных водах Дании, а затем, 22 августа, начала прокладывать трубы по морскому дну Германии. Проект «Северный поток — 2» предполагает строительство по дну Балтийского моря двух ниток газопровода протяженностью более 1,2 тыс. км. Оператором является компания Nord Stream 2 AG.
Каждая из ниток газопровода обладает общей мощностью 55 млрд куб. м в год. По ним будет поставляться газ в Германию через морские территории России, ФРГ, Финляндии, Швеции и Дании.
Ранее сообщалось, что первые поставки газа по «Северному потоку — 2»