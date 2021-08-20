Bloomberg назвал дату завершения строительства «Северного потока — 2»

В настоящее время строительство российского проекта «Северный поток — 2» завершено на 99%. Трубоукладочная баржа «Фортуна» будет работать в немецких водах на участке протяженностью около 13–14 км до 12 сентября, сообщает американское издание Bloomberg со ссылкой на морские власти ФРГ.

Как пишет РИА Новости, аналогичное извещение было опубликовано Службой навигационных уведомлений Эмдена. В нём названа точно такая же длина завершающего участка работ.

В настоящее время в районе немецких территориальных вод работает не только баржа «Фортуна». Ей помогают укладывать трубы несколько российских судов, включая многофункциональное аварийно-спасательное судно «Мурман», многоцелевое судно обеспечения ледового класса «Венгери», ледокол «Юрий Топчев», а также судно снабжения «Катунь».

В конце зимы текущего года «Фортуна» работала в территориальных водах Дании, а затем, 22 августа, начала прокладывать трубы по морскому дну Германии. Проект «Северный поток — 2» предполагает строительство по дну Балтийского моря двух ниток газопровода протяженностью более 1,2 тыс. км. Оператором является компания Nord Stream 2 AG.

Каждая из ниток газопровода обладает общей мощностью 55 млрд куб. м в год. По ним будет поставляться газ в Германию через морские территории России, ФРГ, Финляндии, Швеции и Дании.