Bloomberg: Китай начал переговоры с Россией о покупке нефти Bloomberg: КНР обсуждает покупку дополнительных объёмов нефти у России для пополнения стратегических запасов

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Китай планирует заполнить свои хранилища нефтью из России, сообщило агентство Bloomberg. Источник агентства заявляет, что переговоры ведутся на правительственном уровне при незначительном прямом участии нефтяных компаний.

Нефть будет использоваться для пополнения стратегических нефтяных запасов Китая, — говорится в сообщении.

Отмечается, что стратегические резервы обычно используются во время чрезвычайных ситуаций или внезапных сбоев.

Ранее агентство сообщало, что Россия увеличила доходы от продажи нефти и нефтепродуктов на 50% с начала 2022 года вопреки антироссийским санкциям. В агентстве уточнили, что в этом году российские нефтедобывающие компании зарабатывают порядка $20 млрд ежемесячно от совокупных продаж сырья.

Индия ранее сообщила, что планирует покупать у России нефть по заниженной цене — менее $70 долларов на фоне санкций против РФ. Государство импортирует 85% потребляемой нефти и является одной из немногих стран, которая продолжает покупать российский энергоресурс.