Bloomberg: Китай планирует закупать российский газ с 10% скидкой

Китайские компании намерены закупать российский природный газ с серьёзным дисконтом, пишет агентство Bloomberg со ссылкой на собственный источник. Сообщается, что российский СПГ торгуется со скидкой более чем в 10% по сравнению с ценами на поставки из Средней Азии. Крупнейшие китайские импортёры, среди которых Sinopec и PetroChina, ведут переговоры с поставщиками о закупке спотовых партий.

Некоторые импортеры рассматривают возможность использования российских фирм для участия в тендерах на закупку СПГ от их имени, чтобы скрыть от правительств других стран свои планы поставок газа из РФ. Кроме того, компании воздерживаются от больших закупок, - говорится в статье.

Авторы публикации отмечают, что на сегодняшний день в Китае достаточно газа, однако покупка голубого топлива по сниженной цене позволит КНР заполнить резервуары до холодов и сезонного повышения цен.

Ранее стало известно, что Словакия согласна платить за российский газ в рублях. Об этом заявил министр экономики страны Рихард Сулик в эфире национального телевидения. Он отметил, что Братислава закупает у России порядка 85% необходимого ей топлива, поэтому поставки останавливать нельзя.