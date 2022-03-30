Bloomberg: Индия может присоединиться к российскому аналогу SWIFT

Правительство Индии рассматривает предложение России об использовании системы передачи финансовых сообщений Банка России для осуществления двусторонних платежей, пишет агентство Bloomberg. По его данным, Индия заинтересована в продолжении двусторонней торговли и перспективе закупок нефти по сниженным ценам, однако окончательное решение на этот счёт ещё не принято.

Российские рубли будут передаваться в индийский банк, после чего конвертироваться в рупии, такой же сценарий будет действовать и в обратном направлении, — уточняется в сообщении агентства.

По мнению агентства, вопрос присоединения Индии к российскому аналогу системы SWIFT может стать предметом обсуждения в ходе визита в Нью-Дели главы МИД России Сергея Лаврова, который состоится 31 марта. Кроме того, Россия заинтересована в возможности платежей картами «Мир» на территории страны. Пока же официальных комментариев по этому поводу не поступало.

Ранее сообщалось, что Россия и Иран работают над объединением систем обмена финансовыми сообщениями в обход международной системы передачи межбанковских платежей SWIFT. Как сообщил посол Ирана в России Казем Джалали, эти меры предусматривают подключение иранских банков к российской Системе передачи финансовых сообщений.