Европа, испытывающая нехватку природного газа, просит у России больше угля, чтобы облегчить энергетический кризис. Однако Москва не намерена увеличивать поставки, которые к тому же не решат полностью проблемы, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

Отмечается, что в течение многих лет Европа отказывалась от угля в попытках «экологизировать» производство электроэнергии, но сейчас вынуждена просить у России больше угля, чтобы облегчить энергетический кризис в условиях приближающейся зимы и рекордных цен на газ. Тем не менее экспорт угля в этом году не изменится и составит около 48 миллионов тонн.

Между тем главный аналитик Wood Mackenzie Ltd. в Хьюстоне Наташа Тюрина заявила, что Россия не может обеспечить потенциальный спрос всех европейских коммунальных предприятий на уголь в такой короткий срок. По её словам, Европе потребуются поставки и из других стран, где складывается аналогичная ситуация.

Ранее читатели британской газеты Daily Express заявили, что европейские страны столкнутся с серьёзными проблемами из-за дефицита газа грядущей зимой. Многие отметили, что конфликт между странами Европы из-за природного топлива возник по вине России, которая намеренно «зажала Евросоюз в тиски» и теперь может уменьшить поставки газа. Впрочем, некоторые другие читатели отметили, что именно Европа вставляла палки в колёса «Северному потоку — 2».