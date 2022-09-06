Bloomberg: экономика России столкнется с длительной рецессией из-за санкций

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Московский Кремль

Экономика России в будущем рискует столкнуться с более серьезными последствиями из-за санкций западных стран, пишет Bloomberg со ссылкой на правительственный отчет. Авторы издания отмечают, что в 2023 году экономический спад будет еще более весомым, чем сразу после введения санкций, и у России нет хороших сценариев развития.

Два из трех представленных в отчете сценариев показывают, что в следующем году спад ускорится. <...> «Инерционный» сценарий предполагает, что в следующем году экономика достигнет дна на 8,3% ниже уровня 2021 года, в то время как «стрессовый» сценарий устанавливает минимум в 2024 году на 11,9% ниже уровня прошлого года, — говорится в публикации.

Согласно утверждениям журналистов, наиболее болезненными являются санкции на импорт и экспорт товаров, а также «транспортная блокада». Несмотря на то, что сейчас экономика России успешно справилась с ограничениями, в дальнейшем прогнозируется длительная и глубокая рецессия, поскольку к санкциям подключатся и другие страны, а количество самих запретов будет с каждым днем увеличиваться. Авторы считают, что Россия сможет оправиться от санкционного давления лишь в конце десятилетия и позже.

Ранее старший экономист Института переходных экономик Банка Финляндии (BOFIT) Хели Симола заявил, что санкции Запада могут оказать существенный негативный эффект на ВВП России, если Москва не найдёт альтернативные пути для импорта и экспорта своей продукции. Эксперт изложила три возможных сценария, при которых валовая добавленная стоимость в экономике РФ может сократиться на 4–30% в зависимости от жесткости антироссийских рестрикций.

Так, при нынешних санкциях на импорт ВВП РФ может потерять почти 4%. В случае если все страны прекратят поставки в Россию, добавленная стоимость может упасть на 10%, а в ряде отраслей, например, в текстильной промышленности, производстве резины, пластмасс и в химической отрасли — на 20–30%. При третьем сценарии, когда все страны остановят импорт в Россию, ВВП сократится на 18%