Bloomberg: часть британцев оказалась в бедственной ситуации из-за роста цен

Безработные граждане Великобритании оказались в сложном положении в связи с ростом цен на электроэнергию и продовольствие из-за введения экономических санкций против России, пишет агентство Bloomberg. Цены за газ и электричество выросли на 54%.

Власти Великобритании в конце марта заявили, что в связи со сложившейся ситуацией государство окажет поддержку трудоустроенным гражданам, а не тем, кто получает пособия по безработице. По словам агентства, европейцам действительно пришлось поднять расходы, однако «ни одна сильная экономика не оставляет своих безработных граждан в настолько уязвимом положении».

С 1 апреля, как отмечает агентство, британцы вынуждены тратить больше на оплату коммунальных услуг из-за роста цен на газ и электроэнергию на 54%. Отмечается, что соцпособия выросли всего лишь на 3,1%, что меньше половины роста минимальной зарплаты по стране.

Агентство указывает, что такой финансовый удар скажется на безработных британцев в пять раз сильнее, чем по трудоустроенным, и, исходя из данных правительства Великобритании, реальные доходы граждан снизятся сильнее, чем когда-либо.

Ранее газета The Sun сообщила, что британская компания Octopus Energy раздала пять тысяч одеял с электрообогревом клиентам, которые испытывают финансовые трудности. Данная мера, по мнению энергетиков, должна помочь людям пережить резкий рост цен на отопление.