Bloomberg: цена на дизель превысила стоимость бензина во многих странах ЕС

Серьёзное сокращение импорта дизельного топлива из России на фоне ситуации на Украине спровоцировало резкий рост цен на этот вид топлива в большинстве западноевропейских стран, сообщает агентство Bloomberg. Отмечается, что стоимость дизеля в Германии превысила стоимость бензина впервые за 15 лет.

Согласно данным агентства, цена дизельного топлива на немецкой АЗС 14 марта была на отметке €2,312 за литр, что на 5,3 евроцента выше стоимости бензина марки Euro super-95.

Ситуация с ценами на ДТ схожа с той, что наблюдается в Германии. Агентство сообщает, что автовладельцы стали платить за дизельное топливо больше, чем за бензин. Последний раз такое случалось только единожды за десять лет, в 2018 году.

По информации Bloomberg, в данный момент 17 из 27 стран европейского сообщества находятся в ситуации, когда цена на дизельное топливо превысила стоимость бензина. Это случилось ещё 28 февраля, однако тогда только в девяти странах цены на ДТ были выше, чем на бензин. В Швеции, Бельгии и Польше наблюдается самое высокое подорожание на дизель при конвертации в евро.

Ранее вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что рост цен на энергоресурсы во всём мире будет непредсказуемым, если против поставляемых Россией нефти и газа введут санкции. По его мнению, без российских углеводородов случится коллапс. Вице-премьер напомнил, что Россия является крупнейшим экспортёром энергоресурсов на мировые рынки, на долю поставок нефти и газа из РФ приходится около 20% мирового уровня торговли.