Bloomberg: Британия планирует временно национализировать «дочку» «Газпрома»

Правительство Великобритании готовится временно возглавить подразделение компании «Газпром» по розничным поставкам Gazprom Marketing & Trading Limited, сообщает Bloomberg. По данным агентства, подразделение сталкивается с усиливающимся давлением на российский бизнес из-за проведения спецоперации на Украине.

Gazprom Marketing & Trading Retail Ltd. является главным кандидатом на включение в специальный административный режим Великобритании. Чиновники внимательно следят за ситуацией в компании, у которой более 30 000 бизнес-клиентов, — говорится в статье.

Bloomberg отмечает, что никто в подразделении не прокомментировал эту информацию. Дочерняя компания управляется из офисов в Лондоне и Манчестере и поставляет услуги как частным предприятиям, так и правительственным учреждениям, включая подразделения Национальной службы здравоохранения. Согласно данным издания, в 2020 году компания поставила 20% от общего количества газа, израсходованного местным бизнесом.

Если дочерняя компания газового гиганта будет частично национализирована, то она, вероятно, попадёт в руки специальной администрации и избежит посредничества британского энергорегулятора Ofgem.

Евросоюз в середине марта ввёл санкции в отношении российских компаний, предпринимателей, чиновников и членов их семей. В список структур, оказавшихся в санкционных списках, попали в том числе «Роснефть» и «Газпром нефть», входящие в список крупнейших нефтегазовых компаний России. Санкции против «Газпрома» в марте также ввели власти Британии. Согласно ограничениям, «Газпром» больше не может выпускать долговые обязательства или акции в Соединённом Королевстве.