Bloomberg: Банк России поднимет ключевую ставку

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Центробанк РФ собирается поднять ключевую ставку с текущих 4,25% до 5,5% или даже 6%. Произойдёт это фоне роста инфляции и государственных расходов.

По данным Bloomberg, ставку повысят до конца года. Этого не стоит ожидать на ближайшем заседании. Кроме того, журналисты узнали, что российский регулятор рассматривает возможность более скорого ужесточения денежно-кредитной политики.

В свою очередь глава SberCIB Investment Research Ярослав Лисоволик заявил, что повышение ключевой ставки может произойти в пятницу во время заседания ЦБ.

Мы видим достаточно высокую вероятность повышения ключевой ставки на ближайшем заседании ЦБ в марте (на 25 б. п.) и в течение второго квартала, — отметил эксперт в разговоре с ТАСС.

По его словам, ставка способна увеличиться с 4,25 до 4,5%.

Ранее, как писал NEWS.ru, эксперты заявили, что банки могут потерять до 20–30% прибыли из-за отложенного негативного влияния кризиса и пандемии. Доход значительно сократится из-за уменьшения процентной маржи на фоне низкой ключевой ставки.