Bloomberg: азиатские покупатели начали скупать дешевую американскую нефть

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Азиатские покупатели скупили огромный объем дешевой американской нефти, что повысило вероятность снижения спроса на ближневосточную нефть, сообщает агентство Bloomberg. По словам трейдеров, американская нефть обходится дешевле, даже с учетом фрахта и логистики.

Сообщается, что в августе южнокорейские и индийские нефтеперерабатывающие заводы приобрели около 16 млн баррелей нефти в США. Это вдвое больше, чем за тот же период в июле, и чуть меньше среднего месячного объема за первые пять месяцев года.

Также известно, что увеличение производства нефти в Ливии и падение спроса на бензин в США в разгар автомобильного сезона увеличили избыток предложения в Атлантическом бассейне и повлияли на цены. Согласно данным агентства, на прошлой неделе цены на нефть марки WTI снизились до редкого уровня дисконта по отношению к дубайской нефти.

Ранее стоимость нефти марки Brent упала ниже $93 за баррель впервые с 21 февраля. 3 августа на бирже ICE в Лондоне стоимость октябрьских фьючерсов на нефть марки Brent падала до $92,82 (на 1,37%), а сентябрьских фьючерсов на WTI — до $87,04 (на 1,69%).

В тот же день стало известно, что страны — участницы ОПЕК+ договорились об увеличении объемов добычи нефти в сентябре на 100 тысяч баррелей в сутки. Следующее заседание в рамках ОПЕК+ запланировано на 5 сентября. До этого генеральный секретарь ОПЕК Хайсам аль-Гайс заявлял, что организация стран — экспортеров нефти не ставит задачей конкуренцию с Россией, так как ее положение на рынке слишком значительно.