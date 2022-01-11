Bloomberg: американский СПГ вытеснил на рынках Европы российский газ

Цена природного газа в Европе снижается второй день подряд на фоне роста поставок сжиженного природного газа (СПГ) американскими танкерами. Поставки из США постепенно вытесняют российский газ, сообщает Bloomberg.

Агентство ссылается на данные операторов и указывает , что потоки на терминалах СПГ в северо-западной части Европы достигли максимального уровня с декабря 2019 года. Этими поставками газа компенсируется «ограниченный» экспорт из России.

В декабре рекордный рост цен на газ в Европе заставил трейдеров, доставляющих СПГ в Азию, перенаправить танкеры в европейские порты. По данным Bloomberg, сейчас экспорт американского СПГ выгоден Азии, до Европы очередь дойдёт в марте и апреле.

Ожидается, что в ближайшие две недели из США в Западную Европу доставят 5,5 млрд кубометров СПГ. С начала года уже поставлено 3,5 млрд кубометров. Январь может стать рекордным месяцем для поставок американского газа, подчёркивает агентство.

Ранее стало известно, что Европа не останется без газа, несмотря на более чем 40-процентное опустошение ПХГ, заявил руководитель Аналитического центра энергетической политики и безопасности Института проблем газа и нефти РАН Алексей Мастепанов. По его словам, даже в условиях суровых морозов проблему решат либо поставками СПГ, либо использованием традиционных энергоносителей — угля и мазута.