Bloomberg: 10 компаний из Европы будут платить за газ в рублях Bloomberg: 10 европейских компаний открыли счета в Газпромбанке для оплаты газа в рублях

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На фоне заявления «Газпрома» о приостановке поставок газа в Польшу и Болгарию 10 европейских компаний завели счета в Газпромбанке для оплаты топлива рублями, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источник, близкий к экспортёру. В агентстве также отметили, что четыре покупателя уже оплатили СПГ в российской валюте.

Десять европейских компаний уже открыли счета в Газпромбанке, необходимые для удовлетворения платёжных требований президента Владимира Путина, — говорится в публикации.

Ранее Австрия и нефтегазовая компания OMV согласились платить за газ рублями через счёт в Газпромбанке, где евро будут конвертированы в рубли. По словам канцлера страны Карла Нехаммера, австрийская сторона пришла к выводу, что новая схема оплаты не противоречит санкционным мерам.

В Кремле информацию о том, какие страны дали согласие на покупку российского газа за рубли, раскрывать не спешат. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, вопросы оплаты за энергоресурсы решают «профильные ведомства», вице-премьер Александр Новак и компания «Газпром» напрямую с самими покупателями, публиковать такие данные, по его мнению, не нужно.

Глава Еврокомиссии Урсула Фон дер Ляйен, в свою очередь. назвала заявления «Газпрома» о прекращении поставок газа Польше и Болгарии из-за просрочки оплаты топлива в рублях шантажом. Она пообещала, что Евросоюз в скором времени ответит на это.

27 апреля «Газпром» прекратил поставки газа в Болгарию и Польшу, заранее отправив уведомление в «Булгаргаз» (Болгария) и PGNiG (Польша) о просрочке оплаты в рублях. Как отметили в «Газпроме», Болгария и Польша являются транзитными государствами и если произойдёт несанкционированный отбор российского газа из прокачиваемых объёмов в третьи страны, поставки будут сокращены на этот объём.

31 марта Путин подписал указ о новом порядке расчётов в рублях за российский газ с недружественными странами. Глава государства подчеркнул, что если эти страны не будут платить с 1 апреля за поставки газа в рублях, то это будет считаться неисполнением обязательств по газовым контрактам и действующие соглашения будут остановлены.