Блогеры не будут облагаться двойным налогом с доходов от рекламы

https://static.news.ru/photo/559e7512-cf68-11eb-b613-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российским блогерам, которые разместили рекламу на сервисах компании Google, не нужно будет дважды платить налоги: в США и в России. Согласно договору об избежании двойного налогообложения, их доходы будут подпадать лишь под налоговую базу РФ. Об этом сообщается на сайте Федеральной налоговой службы.

Для того чтобы избежать необходимости платить дважды, блогерам следует заполнить электронную форму и подтвердить своё резидентство. В противном случае доходы российских блогеров, полученные от просмотра авторского контента на территории США, будут облагаться налогами по американским законам. Письма-уведомления с подробной инструкцией получили пользователи Google. Отмечается также, что нововведение вступает в силу с июня.

Чтобы отчитаться о своих заработках, блогерам необходимо предоставить декларацию 3-НДФЛ. В 2021 году до 30 апреля отчитывались те, кто получил доход в 2020-м. До 15 июля им нужно уплатить НДФЛ, отмечается в заявлении.

Кроме того, согласно законодательству США, полученные блогерами деньги рассматриваются как доходы от авторских прав, поэтому они подлежат резидентному налогообложению. В Google заявили, что интернет-гигант не будет удерживать 30% с гонораров, так что авторы смогут без проблем получить свою прибыль.

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