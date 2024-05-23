«Близко к предательству»: Репик резко раскритиковал неплательщиков налогов Репик сравнил неуплату налогов с предательством родины

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Необходимо создать обстановку нетерпимости к людям, которые не платят налоги, заявил председатель общероссийской общественной организации «Деловая Россия» Алексей Репик на парламентских слушаниях по вопросу совершенствования налогового законодательства. По его словам, в текущих условиях такие действия можно приравнять к предательству, передает корреспондент NEWS.ru.

Настало время создать обстановку нетерпимости со стороны государства и бизнеса к тем, кто не платит или не в полной мере платит налоги. В текущих условиях уклонение от их уплаты как никогда близко по смыслу к предательству. Мы это должны хорошо понимать, — заявил Репик.

Общественник также призвал перестать смотреть сквозь пальцы на дробления огромных конгломератов, которые таким образом сокращают для себя налоговое время. Кроме того, нужно вернуть контроль за применением кассовой техники и уделить огромное внимание регулированию маркетплейсов. Они действуют как полноценные магазины, однако до текущего момента «взятки с них гладки», добавил Репик.

Ранее председатель партии «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» Сергей Миронов рассказал, что часть средств подоходного налога с тех, кто зарабатывает более 5 млн рублей, идет в фонд «Круг добра». По словам госдеятеля, благодаря этим средствам в РФ были спасены 24 тысячи детей.