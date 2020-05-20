Ближний Восток прописал себе строгую бюджетную диету

https://static.news.ru/photo/4789250a-9a9c-11ea-9b3b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Artur Widak/Global Look Press

Обвал нефтяных котировок обернулся шоком для бюджетной сферы почти всех государств Персидского залива. Финансовые документы в этих странах готовились на 2020 год из расчёта совершенно другой ситуации на рынках.

Чиновники уже вводят обычные методы решения проблем в налоговой отрасли. Правительства начинают жёстко экономить и увеличивать внешние заимствования.

Например, Саудовская Аравия увеличила ставку НДС в три раза — с 5% до 15%. Также отменены «королевские» социальные выплаты для государственных служащих, пишет портал oilcapital.ru.

Власти Бахрейна урезают расходы на 30%. Оман и саудиты собираются последовать примеру, но в объёмах на 10% и 12% соответственно. У Саудовской Аравии доходы от продажи углеводородов составляют до 87% бюджета. А вся нефтянка наполняет ВВП на 42%.

Ранее NEWS.ru сообщал, что нынешний рост стоимости нефти неустойчивый. Рынок исторически волатильный. Многие участники торгов стараются обогатиться на фьючерсах в краткосрочной перспективе.

Текущее подорожание топлива связано с тем, что игроки хотят закрыть позиции в мае 2020 года, считает заместитель главного директора по энергетическому направлению Института энергетики и финансов Алексей Белогорьев.