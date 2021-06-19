Блинкен обсудил с коллегой из Польши «угрозу» от «Северного потока — 2»

https://static.news.ru/photo/5541ee64-d085-11eb-992e-96000091f725_660.jpg Энтони Блинкен Фото: CNP/AdMedia/Global Look Press

Госсекретарь США Энтони Блинкен обсудил с министром иностранных дел Польши Збигневом Рау «угрозу» от газопровода «Северный поток — 2», сообщает РИА Новости.

Госсекретарь обсудил наше сотрудничество с Польшей по борьбе с угрозой, которую представляет трубопровод «Северный поток — 2» для европейской энергетической безопасности, — цитирует агентство госдеп.

Других подробностей беседы не приводится.

Ранее стало известно, что госдепартамент США настаивал на введении санкций против Nord Stream 2 AG, компании — оператора газопровода «Северный поток — 2», и её главы Маттиаса Варнига. Однако президент Джо Байден отказался, чтобы не портить отношения с Германией, сообщает Washington Post.