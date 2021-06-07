В США не исключили новых санкций против оператора «Северного потока — 2»

https://static.news.ru/photo/62346782-c7ac-11eb-a3b9-96000091f725_660.jpg Энтони Блинкен Фото: Martyn Wheatley/Keystone Press Agency/GLOBAL LOOK PRESS

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что исключение из санкций США для компании Nord Stream 2 AG может быть отозвано. Он также назвал «свершившимся фактом» завершение строительства газопровода «Северный поток — 2». Его слова приводит РИА Новости.

Мы выпустили решение об исключении из санкций по причинам национальной безопасности для [компании] Nord Stream 2 AG и ее гендиректора. Это исключение может быть отозвано, — отметил Блинкен.

Накануне завершились работы по укладке первой нитки российского газопровода «Северный поток — 2». Об этом сообщили представители компании Nord Stream 2 — оператора проекта. Таким образом, компания подтвердила слова президента России Владимира Путина, сказанные в ходе выступления на Петербургском международном экономическом форуме.

«Северный поток — 2» пройдёт от побережья России через Балтийское море до Германии. В настоящее время проект реализован на 95%. Мощность двух ниток составляет 55 млрд кубометров газа в год. Глава Белого дома Джо Байден не стал вводить санкции против оператора проекта — компании Nord Stream 2 AG. В Вашингтоне объяснили такое решение национальными интересами. Тем не менее конгрессмен Фред Келлер внёс в конгресс законопроект, который сможет восстановить санкции против проекта, если будет принят.