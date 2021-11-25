Бизнесмены рассказали о рисках глобальной налоговой реформы для России

Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) сообщил, что присоединение России к глобальной реформе корпоративного налогообложения сократит или снивелирует существующие в стране льготные налоговые режимы. Это поставит под угрозу многие инвестпроекты, пишет РБК. Россия присоединилась к планам глобальной налоговой реформы и находится среди 137 подписантов этого плана.

Реформа была запущена летом 2021 года. Она предусматривает, в частности, введение минимального эффективного льготного налога в 15% на глобальные прибыли транснациональных компаний с 2023-го. Это затронет большинство крупных российских корпораций с выручкой от €750 млн.

В РСПП полагают, что с началом реформы в стране могут быть отменены льготные режимы налогообложения со ставками налога менее 15%, что ставит под угрозу инвестиционные проекты, невозможные без господдержки. Чтобы не допустить срыва инвестиционных проектов, государству придётся ввести альтернативные механизмы господдержки инвестиций.

Кроме того, распределение прибыли между странами неизбежно вызовет споры между налоговыми органами. Для их разрешения потребуется эффективный механизм взаимосогласительных процедур. В России он развит очень слабо, и это ограничит возможности защиты налогоплательщиков. Кроме того, компании столкнутся с трудностями отслеживания страны сбыта своей продукции, и им потребуется внести изменения в системы учёта.

Как указывает руководитель группы международного налогообложения КПМГ в России и СНГ Анна Воронкова, реформа принесёт дополнительный доход в российский бюджет. На её первом этапе, так называемом Pillar 1, будут собраны налоги с иностранных компаний, реализующих продукцию в России. На втором дополнительные сборы будут обеспечены за счёт налога, который будут доплачивать российские группы с холдинговой компанией в России, если в какой-то из стран присутствия их прибыль облагается по ставке менее 15%.

В начале октября Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) заявила, что входящие в неё государства достигли соглашения относительно введения глобального минимального корпоративного налога. Многосторонняя конвенция по данному вопросу будет подписана странами в 2022 году с имплементацией в 2023-м.

Кроме того, руководители финансовых ведомств стран G-20 одобрили план реформирования налогообложения международных групп компаний. Основополагающее соглашение было достигнуто ранее на заседании профильных ведомств в Венеции, после чего его закрепили на совместном заседании министров финансов и глав Центробанков в октябре в Вашингтоне. Это произошло на полях осенней сессии руководящих органов Международного валютного фонда и Всемирного банка.

Россия также одобрила данную идею и готова подписать соглашение по данному виду налогообложения для международных групп компаний в 2022 году.