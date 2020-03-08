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Несмотря на ослабление курса рубля в результате падения цен на нефть, Банк России сможет удержать среднегодовую инфляцию в 2020 году в пределах 4%. Такое мнение высказал сопредседатель бизнес-объединения «Деловая Россия» Антон Данилов-Данильян.

Он подчеркнул, что «неизбежно валютный курс влияет на инфляцию». Поэтому «повышение цен на импортные товары всё равно произойдёт, даже с учётом импортозамещения, которое шло в последние годы».

Если цена на нефть не выправится в ближайшие недели до $50 за баррель, то неизбежно курс останется выше 63-64 рублей, что мы имели, и это скажется на инфляции. Центробанку останется решить, будет ли он её удерживать в таргете 4% или отпустит более свободно, — цитирует эксперта ТАСС.

При этом Данилов-Данильян предположил, что Центробанк не решится отпустить инфляцию в свободное плавание. По его словам, Банк России и Минфин уже «предприняли ряд действий, чтобы не возбуждать валютный спрос».

Эксперт отметил, что возможное повышение внутренних цен скажется на малом и среднем бизнесе. В частности, будет запрос со стороны работников на повышение зарплаты.

При этом, убеждён сопредседатель бизнес-объединения, «чем меньше бизнес, тем меньше для него будет последствий, особенно если он ведёт деятельность в рублях».

Выиграют те, кто имеют источники экспортных доходов, а проиграют, наоборот, поставщики внутри страны, которые вынуждены «возиться» с импортными комплектующими: у них себестоимость вырастет при том, что доходы вряд ли изменятся, — объяснил Данилов-Данильян.

Нефтяные котировки 9 марта обрушились на 30%. Это произошло после того, как страны ОПЕК+ не смогли договориться ни об изменении параметров сделки, ни о её продлении. Вслед за нефтью обвалился и курс рубля.

В начале марта, как писал NEWS.ru, министр экономического развития Максим Решетников заявлял, что среднегодовая инфляции в России в 2020 году составит 2,6%.