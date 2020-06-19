Бизнесмены просят отменить курортный сбор

Мораторий на взимание курортного сбора в связи с ситуацией из-за коронавируса просит ввести Российский союз промышленников и предпринимателей. Соответствующее письмо направлено премьеру Мишустину.
В обращении говорится, что предприятия туристического комплекса переживают тяжёлый период и для восстановления и дальнейшего роста им необходимы меры господдержки и помощь по созданию и стимулированию спроса.
На какой период предлагается отменить курортный сбор, в письме не уточняется. Но в законе, подписанном Владимиром Путиным в апреле этого года, говорится, что регионы, где проходит эксперимент с курортным сбором, вправе приостанавливать его и самостоятельно устанавливать отсрочки,
Ставропольский и Алтайский края, как выяснило издание, продолжат эксперимент с взиманием курортного сбора. Краснодарский край собирается приостановить сбор.
Ранее NEWS.ru сообщал, что в Краснодарском крае был введён мораторий на курортный сбор в регионе до конца 2020 года. Соответствующее решение 27 мая приняли депутаты краевого законодательного собрания.
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