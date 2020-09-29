Бизнес предупредил о риске закрытия трети российских АЗС в 2020 году

https://static.news.ru/photo/6e578dec-029e-11eb-b06a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Треть российских заправок может закрыться уже в текущем году, следует из прогноза Независимого топливного союза (НТС).

Национальный стандарт (ГОСТ Р 58927-2020), согласно которому топливораздаточные колонки необходимо оснащать новым программным обеспечением для контроля за недоливом топлива, вступает в силу 1 октября 2020 года. Представители бизнеса опасаются, что за этим последуют штрафы, хотя пока стандарт носит характер рекомендации, пишут «Известия».

В Российском топливном союзе (РТС) отметили, что на конец сентября ещё ни одна АЗС в России не установила данное ПО. Также ужесточится требование к точности отпуска горючего: вместо 0,5 мл на литр (из которых 0,25 мл с учётом температур) показатель составит 0,25 мл на литр без учёта температур. Для соблюдения этого требования заправки не смогут обойтись без нового оборудования.

Глава РТС Евгений Аркуша подчеркнул: заставлять АЗС ставить колонки с новым ПО никто не будет, и даже если стандарт сделают обязательным, то соблюдать его придётся производителям оборудования, а не эксплуатирующим его предпринимателям. Вице-президент НТС Дмитрий Гусев, в свою очередь, считает, что рекомендательный характер стандарта не избавит от ответственности, так как в рамках КоАП для АЗС за нарушение точности отпуска топлива предусмотрены штрафы от 20 тыс. до 50 тыс. рублей для должностных лиц и от 50 тыс. до 100 тыс. рублей для юрлиц, причём Росстандарт рассматривает вопрос об их увеличении до 1% от выручки.

Росстандарт уже разослал владельцам АЗС письма с требованием соблюдать новый ГОСТ. Но ведомство не разъяснило, какие у бизнеса сроки на переоборудование и какие могут быть штрафные санкции за его несоблюдение, — рассказал Гусев.

Представитель РТС добавил, что 60% из 23 тысяч российских АЗС являются независимыми и многим из них обновление оборудования не по карману. Кроме того, около 8 тысяч независимых заправок владеют слишком старым оборудованием, которое для соответствия ГОСТу придётся полностью менять.

По нашим данным, производители не смогут обеспечить достаточное количество оборудования. В итоге предприниматели окажутся в ситуации, когда неясно, где его брать и сколько на это есть времени. При этом периодически ужесточаются штрафы против АЗС. В этой ситуации есть риски, что треть российских заправок уже в 2020 году закроется, — резюмировал эксперт.

Генеральный директор ООО «ЭдАн Инжиниринг», владелец торговой марки оборудования для АЗС НАРА Эдуард Анимаев сообщил, что при стоимости одной колонки на четыре вида топлива от 500 тыс. до 1,5 млн рублей замена всех колонок на заправке может обойтись в 4–12 млн рублей, выручка небольших АЗС в месяц при этом составляет составляет примерно 2,5 млн рублей.

Как писал NEWS.ru ранее, Минпромторг при участии Росстандарта подготовил проект постановления правительства, согласно которому на АЗС запретят торговлю всеми видами неавтомобильного топлива, в том числе судовым и печным.