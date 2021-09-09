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Бизнес захотел поддержки властей при составлении нормативных документов

15:55, 09 сентября 2021
Бизнес захотел поддержки властей при составлении нормативных документов
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Представители бизнеса попросили власти учитывать их мнение при составлении нормативных документов, так как зачастую происходит обратная ситуация. Об этом сообщили участники сессии «МСП. Упасть или отжаться» на IV Столыпин-форуме. В регионах власть и бизнес вообще не могут найти точки соприкосновения, в отличие от ситуации в Москве, где развиты институты защиты прав предпринимателей, заявил президент Союза управляющих ресторанами РФ Сергей Миронов.

При принятии нормативных документов необходимо время, чтобы с ними ознакомился бизнес. Нужна верификации — общение с предпринимателями. Власти должны научиться нас слышать, — сообщила бьюти-омбудсмен Нина Литвинова.

В России насчитывается более 180 тысяч предприятий бьюти-индустрии, которым нужны специальные налоговые режимы. Только в одной Москве сейчас их не менее 16 тысяч, хотя в 2019-м было более 42 тысяч. Сокращение произошло из-за последствий, вызванных пандемией коронавируса, отмечает Литвинова.

Ранее стало известно, что телеведущая и блогер Ксения Собчак расскажет на IV Столыпин-форуме о том, как монетизировать искусство в рамках сессии «Искусство как бизнес».

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