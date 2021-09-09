Бизнес захотел поддержки властей при составлении нормативных документов

Представители бизнеса попросили власти учитывать их мнение при составлении нормативных документов, так как зачастую происходит обратная ситуация. Об этом сообщили участники сессии «МСП. Упасть или отжаться» на IV Столыпин-форуме. В регионах власть и бизнес вообще не могут найти точки соприкосновения, в отличие от ситуации в Москве, где развиты институты защиты прав предпринимателей, заявил президент Союза управляющих ресторанами РФ Сергей Миронов.

При принятии нормативных документов необходимо время, чтобы с ними ознакомился бизнес. Нужна верификации — общение с предпринимателями. Власти должны научиться нас слышать, — сообщила бьюти-омбудсмен Нина Литвинова.

В России насчитывается более 180 тысяч предприятий бьюти-индустрии, которым нужны специальные налоговые режимы. Только в одной Москве сейчас их не менее 16 тысяч, хотя в 2019-м было более 42 тысяч. Сокращение произошло из-за последствий, вызванных пандемией коронавируса, отмечает Литвинова.

Ранее стало известно, что телеведущая и блогер Ксения Собчак расскажет на IV Столыпин-форуме о том, как монетизировать искусство в рамках сессии «Искусство как бизнес».