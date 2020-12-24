Бизнес в России готов сохранить антиковидные меры на 1–2 года

https://static.news.ru/photo/957e93aa-4571-11eb-a66b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

PricewaterhouseCoopers и Аналитический центр НАФИ провели совместное исследование, их которого следует, что 75% предпринимателей в России готовы сохранять меры эпидемиологической безопасности на своих предприятиях ещё до двух лет.

При этом треть компаний готовы на этот же период сохранить удалённый режим работы. 51% опрошенных владельцев бизнеса не собираются его закрывать, несмотря на тяжёлые времена, говорится в исследовании, о котором пишут «Известия».

В ходе исследования был опрошен 1001 руководитель компаний в России с оборотом 121–800 млн рублей, 0,8–2 млрд рублей и свыше 2 млрд рублей. 81% опрошенных признали, что деловой климат в стране стал значительно хуже. 55% из них видят признаки восстановления.

75% менеджеров заявили, что хотят продолжать работу, даже если для этого потребуется принять антиковидные меры для персонала и клиентов в ближайшие 1–2 года. Ещё треть руководителей готовы сохранить удалёнку и произвести вакцинацию своего персонала.

В то же время процент компаний, переживающих трудные времена, остаётся значительным, свидетельствует исследование.

67% организаций вынуждены были пересмотреть подходы к распоряжению ресурсами в сторону их более экономного использования, почти каждая вторая компания изменила договорённости с поставщиками и перешла на удалённый формат работы, — пишет издание.

Почти 40% компаний оказались вынуждены менять численность персонала, 16% признались, что задержали зарплату, а 12% изменили условия договора для сотрудников из групп риска.

Как сообщал NEWS.ru, 22 декабря президент России Владимир Путин подписал закон о продлении отсрочки по выплате задолженностей для пострадавшего от пандемии малого и среднего бизнеса.

30 ноября кабмин продлил на год срок действия моратория на плановые проверки предприятий малого и среднего бизнеса.