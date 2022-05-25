Бизнес в РФ сделал первые закупки гаджетов по параллельному импорту «Известия»: предприниматели РФ провели первые закупки гаджетов по параллельному импорту

Фото Социальные сети

Бизнес в России начал производить первые закупки гаджетов в рамках параллельного импорта. В частности, сеть «М.Видео» стала ввозить в страну тестовые партии техники без согласия правообладателей. При этом компания стороной обходит продукцию компании Apple. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на осведомлённые источники.

По словам представителя «М.Видео», в закупке электроники от Apple сеть видит серьёзные риски. При этом источники в компании утверждают, что нынешний спрос на российском рынке продавцы могут удовлетворить за счёт поставк, сделанных до февраля 2022 года.

В свою очередь сеть re:Store, один из продавцов Apple в России, ранее закрыл несколько точек в стране в связи с появившимися проблемами с пополнением товарных запасов от вендора. Источник в российском офисе американскй компании утверждает, что в настоящее время продавцы ведут консультации с Ираном, поскольку эта страна также находится под санкциями и Apple не давала разрешения на продажу своей продукции, однако её реализация там не была остановлена.

Правительство России легализовало так называемый параллельный импорт, при котором поставка товара осуществляется без разрешения правообладателя, в марте. Предполагается, что данная мера позволит удовлетворить спрос потребителей на импортные товары, ушедшие с российского рынка из-за ситуации вокруг Украины. Мера предполагает ввоз оригинальных товаров через альтернативные каналы поставок.