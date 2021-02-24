Бизнес в РФ предупредил о риске закрытия в 2021 году

https://static.news.ru/photo/02c20da0-76f7-11eb-bd30-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российский малый и средний бизнес в 2021 году сталкивается с теми же проблемами, что и на пике пандемии. До сих пор не восстановился спрос на товары и услуги, о чём заявило большинство представителей отрасли.

О серьёзных проблемах говорится в данных мониторинга, который провёл в начале февраля аппарат бизнес-омбудсмена Бориса Титова. Опрашивались главы и владельцы 5 тыс. компаний из всех субъектов, сообщает РБК.

Так, начало 2021 года бизнес встретил со снизившимися зарплатами сотрудников, падением объёмов выручки и упавшим спросом. Не заметили снижения спроса на свои товары и услуги только около 20% респондентов, а у 40% компаний он упал не менее чем в полтора раза. Выручка упала более чем на 30% у 60% компаний, урезали фонд оплаты труда около 45% опрошенных.

О риске закрытия предприятий заявила каждая десятая российская компания. При этом только 19,1% опрошенных отметили постепенное восстановление потерь, понесённых в 2020 году.

В 2021 году российский бизнес ожидает от властей снижения налоговой нагрузки или новой налоговой реструктуризации, что поможет не закрывать бизнес.

Ранее NEWS.ru сообщал, что правительство РФ подготовило пакет новых мер по поддержке бизнеса. Прежде всего, он направлен на сохранение занятости, чему посвящены самые дорогостоящие и значимые меры. В новый пакт вошли пять видов поддержки. Это перезапуск программы кредитования для малого, среднего и крупного бизнеса «ФОТ 0». Программа предусматривала займы сроком на один год по нулевой ставке на зарплаты сотрудникам.