Бизнес предупредил о грядущем масштабном подорожании товаров и услуг

Все товары и услуги, производимые с использованием спецтехники, могут масштабно подорожать в России. Это жильё, строительство дорог, продукты питания и другое, пишут «Известия».

Виной всему — высокие цены на металл, заявляют представители ассоциации «Россспецмаш» в письме на имя вице-премьера Юрия Борисова. С июля прошлого года, по информации машиностроителей, металл подорожал на 56–87%. В результате себестоимость производства техники выросла сразу на 20%.

Такое повышение цен не может не сказаться на стоимости товаров и услуг, производимых с использованием перечисленной техники — сельскохозяйственном сырье, продуктах питания, квадратном метре жилья, километре дороги и так далее, — говорится по этому поводу в обращении бизнесменов.

По словам представителей ассоциации, такое положение дел неизменно приведёт к небывалому росту инфляции в стране. Последствий можно было бы избежать, если субсидировать отпуск металлопродукции для спецтехники, а также выделить дополнительно 13 млрд рублей на программы стимулирования спроса для неё. Также машиностроители предлагают ужесточить ограничения на вывоз лома за рубеж.

Как сообщалось ранее, министр экономического развития Максим Решетников заявил, что в России начнут действовать экспортные пошлины на чёрные и цветные металлы в размере 15%. Средства от сборов направят на снижение затрат на капитальное строительство.