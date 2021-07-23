Бизнес предлагают обязать обосновывать снижение цен при госзакупках

Ужесточить законодательство о контрактной системе с целью не допустить к госзакупкам компании, снижающие цены до недопустимого уровня, предложили депутаты Госдумы, состоящие в ОНФ. Речь идёт, в первую очередь, о поставщиках услуг по организации питания, которые обещают выполнять контракт, снижая его стоимость до 50%. Такие данные содержатся в мониторинге закупок социального питания в школах, детских садах, больницах и социальных учреждениях Бюро расследований Народного фронта. Их приводят «Известия».
По словам координатора Бюро расследований ОНФ Антона Гетты, они
Правила должны действовать и на поставщиков услуг по организации питания, а также должны содержать чёткий перечень информации, в обязательном порядке запрашиваемой у поставщика, — подчеркнул Гетта.
По его словам, сегодня повсеместно говорится о росте цен на продукты питания, правительство принимает меры, идет работа с производителями, но, похоже, у ряда компаний несмотря на это есть возможности для снижения стоимости таких госзакупок.
Ранее сообщалось. что правительство России собирается распространить требования по импортозамещению на закупки у единственного поставщика. По новым правилам приобрести иностранную продукцию можно будет лишь в случае отсутствия отечественного аналога.