Бизнес-омбудсмен Титов раскритиковал резкий подъём ключевой ставки

Центробанк повысил ключевую ставку до 9,5%, дальнейшее её увеличение может привести к угрозе банкротств, поскольку никакая прибыль предприятия не сможет перекрыть рефинансирование под 11%. Об этом заявил NEWS.ru уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов, критикуя решение регулятора.

Инфляция в России, с которой наш ЦБ усердно борется, не видя прочих целей, всё равно имеет далеко не только монетарную природу. И бессмысленно в этой борьбе полагаться только на завышение ключевой ставки, — заявил он.

По мнению Титова, если затормозить админиcтративные источники инфляции, то откроется спрос на заёмный капитал. Станут возможными и переcмотр системы оценки рисков, и снижение нормативов резервирования. Это увеличит внутренний спрос, не слишком повлияет на валютный курс и не взвинтит издержки производcтва.

При этом инфляция может несколько уcкориться — но если доходы низкооплачиваемых граждан будут расти быстрее цен, это станет фактором снижения материального неравенcтва.

Сейчас этого нет, и мы видим то, что видим — механическую борьбу с инфляцией, наносящую вред прочим аспектам экономики, — резюмировал он.

Ранее миллиардер Олег Дерипаска в очередной раз раскритиковал действия Центробанка в области денежно-кредитной политики и повышения ключевой ставки. Он обвинил Банк России в том, что его руководство окончательно «уверовало» в идею «особого пути» страны в финансовой политике. По его словам, дорогие кредиты не позволяют России повысить рост ВВП и она продолжит отставать от остального мира.