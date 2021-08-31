Бизнес-омбудсмен Титов предложил замену «бомбардировочным налогам»

Председатель координационного совета Института экономика роста им. П. А. Столыпина, уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов предложил использовать в России принципы умной налоговой системы. Об этом сообщает ТАСС.

У нас бомбардировочная налоговая система, точечного наведения нет. То есть сегодня мы просто бомбим пространство тем, что фискально собираем налоги, практически не заостряя, не направляя удары на точечные объекты, то есть туда, где было бы интересно повысить налоги, потому что там излишняя доходность, например, и понизить налоги, потому что там нужно стимулировать рост, — заявил Титов.

Он считает, что технологии позволяют создавать более сложные системы налогообложения. Отсюда появилась система smart taxes.

О конкретных предложениях рассказал руководитель экспертного центра при уполномоченном при президенте РФ по защите прав предпринимателей Антон Свириденко. Во-первых, по его словам, нужно уменьшить социальные страховые платежи до 15% и снизить НДС. Во-вторых, компенсировать выпадающие доходы на первом этапе через прогрессивную шкалу НДФЛ, через матричный налог на прибыль. В-третьих, необходимо точечное введение налога с продаж, чтобы в отдельных регионах выравнивать ситуацию при выпадении доходов.

Ранее Титов заявил, что около 30 млн российских граждан заняты на данный момент в теневой экономике.