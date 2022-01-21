Титов оценил идею ЦБ запретить криптовалюту в России

Уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов предложил скорректировать идею Центробанка по запрету криптовалюты в России, передаёт ТАСС. По его словам, в стране нужно запретить только рассчитываться в криптовалюте, но оставить свободным её хранение, обмен и международные транзакции. Он добавил, что несмотря на запрет регулятора, люди не перестанут использовать криптовалюту.

Должны быть запрещены расчёты внутренние в криптовалютах, но хранение, обмен, переводы международные должны быть разрешены, — сказал Титов.

По его словам, в развитии системы нефиатных денег есть и свои преимущества. Например, с помощью крипторубля или каких-то других единиц можно будет «решать проблемы тех же ограничений по доллару, которыми России сегодня грозит Запад».

Титов также выразил недоумение, что «результатом многолетней аналитической работы ЦБ» по теме криптовалют стало предложение о её запрете. Он заключил, что она никуда не денется, так как это мировой тренд.

Как ранее заявил эксперт в области криптовалют и майнинга Евгений Каминский, запрет цифровой валюты в России создаст чёрный рынок, ограничить который целиком не удастся. Те, кто занимается криптовалютой, готовы к такому развитию событий, поскольку сообщения о запрете кардинально ситуацию не изменили, считает он.

Центробанк предложил запретить криптовалюту и майнинг на территории России, включая любые операции. По мнению регулятора, распространение криптовалют угрожает благосостоянию граждан и финансовой стабильности, а также способствует расширению нелегальной деятельности.