Титов раскритиковал закон о проверке иностранных специалистов на ВИЧ

Поголовная проверка всех иностранных работников в России на инфекции раз в три месяца может оттолкнуть инвесторов, заявил Lenta.ru уполномоченный при президенте по защите прав предпринимателей Борис Титов. Он поддержал утверждения Торговой палаты США и Ассоциации европейского бизнеса, которые сочли унизительным требование об обязательном тестировании иностранных специалистов на ВИЧ и употребление наркотиков.

Иностранные коллеги в этом вопросе абсолютно правы. Проверять надо там, где есть настоящая, а не выдуманная угроза, — заявил бизнес-омбудсмен.

При этом он согласился, что санитарный контроль за трудовыми мигрантами должен быть чётким, но назвал диковатой саму суть требования, при котором высококвалифицированные специалисты должны регулярно подтверждать отсутствие у них венерических заболеваний.

Ранее десять крупнейших объединений, представляющих интересы иностранного бизнеса в России, раскритиковали положения закона, по которому с марта 2022 года иностранным специалистам предстоит каждые три месяца проходить комплексное медобследование, включая тесты на ВИЧ и наркотики. Председатель правления Российско-германской внешнеторговой палаты Маттиас Шепп заявил, что после вступления закона в силу Россия потеряет свою привлекательность как место работы важных иностранных менеджеров. Также изменения серьёзно осложнят привлечение в Россию иностранных инвестиций, между тем сами обследования представляются излишними и затруднительными для исполнения.