Бизнес-омбудсмен предложил новые меры поддержки пострадавшего бизнеса

Уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов предложил ввести новые меры поддержки занятости для предприятий, которые не смогли восстановиться после коронавирусного кризиса. Его слова приводит ТАСС.

По словам омбудсмена, бизнесу необходима новая программа кредитования под 2% с компенсацией задолженности при сохранении занятости: этот проект был бы более выгодным и интересным, нежели существующая сейчас программа кредитования под 3% годовых для невосстановившихся отраслей. Также можно было бы возобновить выдачу субсидий на заработную плату.

Но самый оптимальный вариант — сделать как в Европе: чтобы государство взяло на себя оплату труда — до 80% от общего объёма зарплаты выплачивать за счёт бюджета, — сказал Титов.

Ранее Минэкономразвития РФ сообщило, что российские банки выдали предпринимателям беспроцентные кредиты на сумму более 15 млрд рублей для выплаты зарплаты. Изначально программа была предложена в качестве поддержки малого бизнеса, а теперь она действует для среднего и крупного бизнеса. Как заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, программа позволила сохранить рабочие места 5,4 млн человек.