Бизнес-омбудсмен оценил возможность перехода к прогрессивной шкале НДФЛ

https://static.news.ru/photo/cee47f14-b161-11ea-be58-fa163e074e61_660.jpg Борис Титов Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Возможность введения прогрессивной шкалы налога на доходы физических лиц (НДФЛ) появится только при условии уменьшения страховых платежей Единого соцналога, сообщил бизнес-омбудсмен Борис Титов.

По его словам, такой позиции придерживаются в Институте экономики роста им. Столыпина.

В настоящее время размер страховых взносов на обязательное пенсионное страхование составляет 22%, социальное — 2,9%, на медицинское — 5,1%. В общей сложности — 30%.

У нас можно обсуждать базовую шкалу прогрессивного НДФЛ — на суммы до МРОТ (за работу полный рабочий день) — 0%, на суммы, превышающие МРОТ до 500 000 рублей в год — 13%, на суммы от 1 млн до 2 млн рублей — 20%, на суммы от 2 до 5 млн рублей — 25%, на суммы от 5 млн рублей — 35%, — пояснил Титов.

Он также заявил, что прогрессивная шкала налогообложения является «нормой для всех развитых стран». Однако, подчеркнул бизнес-омбудсмен, в большинстве из них размер ставки НДФЛ изменяется в зависимости от типа дохода и целей дальнейшего его использования.

Титов уточнил, что ставка обнуляется, если доходы идут на развитие бизнеса, а не для личных целей. Так же государства развивают концепцию «тонкой настройки» базовой ставки, которая зависит от уровня дохода человека, как члена семьи. Омбудсмен пояснил, что такой человек обладает правом на снижение базовой процентной ставки НДФЛ в зависимости, например, от количества детей в семье, передаёт «Интерфакс».

Как писал NEWS.ru, депутаты Госдумы от всех фракций поддержали идею о возможном повышении ставки НДФЛ для людей с высокими доходами. В также «Единой России» не исключили введение такого налога. Этот шаг в партии назвали оправданным. Первый замглавы комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Сергей Рябухин в свою очередь отметил, что идея введения в России прогрессивной шкалы подоходного налога своевременная и справедливая. Более того, для людей с низким достатком ставку НДФЛ и вовсе следует обнулить. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также подтвердил, что данный вопрос рассматривается на экспертном уровне, в том числе в правительстве и в Кремле.

Forbes со ссылкой на федерального чиновника и источник в Госдуме сообщил, что в правительстве РФ вновь задумались о повышении ставки НДФЛ для обеспеченных россиян. На данном этапе идёт обсуждение идеи поднять сбор с 13% до 15%. Информацию подтвердил РБК источник, близкий к администрации президента.

Обеспеченность, как предполагается, будет начинаться от планки в 2 млн или 3 млн рублей. Но не в месяц, а в год. В первом случае, чтобы попасть под действие новой нормы, необходимо в месяц в среднем зарабатывать более 166,6 тысячи рублей, во втором — от 250 тысяч и выше.

При этом, по некоторым данным, обсуждается и вариант с необлагаемым НДФЛ уровнем дохода в размере прожиточного минимума или больше.

Вопрос введения в России прогрессивной шкалы подоходного налога обсуждается не впервые. В кабмине идея повысить ставку НДФЛ для состоятельных граждан витает с 2018 года, тогда речь шла о тех, кто зарабатывает от 7–10 млн рублей в год.

Одно из последних публичных предложений в этой сфере прозвучало в начале марта 2020 года, незадолго до введения масштабных ограничений из-за коронавируса и на старте финансового кризиса. Ректор Высшей школы экономики Ярослав Кузьминов заявил, что в России надо ввести прогрессивный подоходный налог для людей с очень высокими заработками и поднять НДФЛ для богатых до 20–25%. Состоятельными он предложил считать тех, кто зарабатывает от 500 тысяч рублей в месяц.