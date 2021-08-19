Бизнес-омбудсмен назвал количество занятых в теневой экономике

Около 30 млн российских граждан заняты на данный момент в теневой экономике. Об этом сообщил ТАСС уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов, ссылаясь на данные исследования Института экономики роста имени Столыпина.

Титов уточнил , что российские власти намерены сократить долю теневой занятости, неофициальных финансовых операций и число людей, получающих «чёрную» зарплату. Так, в апреле 2020 года ставка страховых взносов для субъектов МСП снизилась с 30% до 15%, что привело к обелению рынка и росту поступления НДФЛ, так как люди стали декларировать зарплаты. По словам омбудсмена, легализации бизнеса в стране могут способствовать дополнительные послабления, в том числе налогового характера.

Ранее сообщалось, что теневая занятость страны составляет 13 млн человек, или около 18% рабочей силы, в возрасте 15 лет и старше. Недополученный доход бюджетов всех уровней составляет около 3 трлн рублей: 0,9 трлн рублей НДФЛ плюс 2 трлн рублей взносов во внебюджетные фонды. Между тем эксперты считают, что структура теневой занятости может оказаться ещё более сложной, а число получающих чёрные зарплаты людей может доходить до 30–40% с предполагаемыми оборотами в 8–10 трлн рублей.