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Бизнес-омбудсмен назвал количество занятых в теневой экономике

15:53, 19 августа 2021
Бизнес-омбудсмен назвал количество занятых в теневой экономике Борис Титов Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Около 30 млн российских граждан заняты на данный момент в теневой экономике. Об этом сообщил ТАСС уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов, ссылаясь на данные исследования Института экономики роста имени Столыпина.

Титов уточнил, что российские власти намерены сократить долю теневой занятости, неофициальных финансовых операций и число людей, получающих «чёрную» зарплату. Так, в апреле 2020 года ставка страховых взносов для субъектов МСП снизилась с 30% до 15%, что привело к обелению рынка и росту поступления НДФЛ, так как люди стали декларировать зарплаты. По словам омбудсмена, легализации бизнеса в стране могут способствовать дополнительные послабления, в том числе налогового характера.

Ранее сообщалось, что теневая занятость страны составляет 13 млн человек, или около 18% рабочей силы, в возрасте 15 лет и старше. Недополученный доход бюджетов всех уровней составляет около 3 трлн рублей: 0,9 трлн рублей НДФЛ плюс 2 трлн рублей взносов во внебюджетные фонды. Между тем эксперты считают, что структура теневой занятости может оказаться ещё более сложной, а число получающих чёрные зарплаты людей может доходить до 30–40% с предполагаемыми оборотами в 8–10 трлн рублей.

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