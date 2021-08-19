Бизнес-омбудсмен назвал количество занятых в теневой экономике

Около 30 млн российских граждан заняты на данный момент в теневой экономике. Об этом сообщил ТАСС уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов, ссылаясь на данные исследования Института экономики роста имени Столыпина.
Титов
Ранее сообщалось, что теневая занятость страны составляет 13 млн человек, или около 18% рабочей силы, в возрасте 15 лет и старше. Недополученный доход бюджетов всех уровней составляет около 3 трлн рублей: 0,9 трлн рублей НДФЛ плюс 2 трлн рублей взносов во внебюджетные фонды. Между тем эксперты считают, что структура теневой занятости может оказаться ещё более сложной, а число получающих чёрные зарплаты людей может доходить до 30–40% с предполагаемыми оборотами в 8–10 трлн рублей.