Бизнес-консультант рассказал, чем опасно для России быть закрытой страной

Способные создавать новое люди будут уезжать из России, если она останется авторитарной и закрытой, предостерёг предприниматель и бизнес-консультант Ицхак Адизес в разговоре с изданием «Компания». Будущее бизнеса всего мира заключается в людях, которые заботятся о других, оно в открытости и человечности. По словам эксперта, такие перемены начались в США и Индии, но Россию с Китаем тормозит её авторитарность.

Когда-то я общался с Медведевым, а теперь хотел бы пообщаться с Путиным. Я рассказал бы ему, что нужно сделать, чтобы страна вышла из замкнутого круга. Если Россия останется автократической и закрытой, а в людях продолжит нарастать желание перемен, единственным выходом для них будет уехать из страны и основать что-то вроде Google. Задумайтесь над этим: мировую IT-империю основали российские иммигранты, которым в России не нашлось места. К сожалению, в России происходит утечка мозгов, и ваша главная задача сейчас — сделать всё, чтобы их удержать, — сказал Адизес.

Он привёл в пример Google, в котором сотрудники работают без графика, могут играть в волейбол в рабочее время. Талант проявляет себя в комфортной среде, и компании должны это понимать, уверен Адизес. Иначе мир останется в давно не актуальном индустриальном обществе.

Ранее HR-специалист, эксперт по трудоустройству и реализации карьеры Гарри Мурадян рассказал, что рынок труда в России меняется в связи с уходом иностранных компаний. По его словам, в новых реалиях в стране будут востребованными профессионалы в сфере IT, юриспруденции, бухгалтерии и инженерии. Кроме того, эксперт уверен, что без заработка не останутся малые предприниматели.