Бизнес-клиенты российских банков начали переходить на юани для расчётов

Российские банки зафиксировали резкий рост остатков на счетах юридических лиц в юанях. В марте бизнес-клиенты активно переводили в юани средства со счетов в евро и долларах, а также открывали новые счета в китайской валюте. Значительно выросли и операции с китайской валютой на бирже, пишет «Коммерсант».
В частности, с начала года в Тинькофф-банке объём средств на счетах в юанях
Как отмечает руководитель практики по работе с финансовыми учреждениями КПМГ Вугар Алиев, переориентация на юань не потребует серьёзных изменений в системе управления валютными рисками в банках. По его мнению, в среднесрочной перспективе юань будет не только заменять доллар в расчётах с Китаем, но и станет более надёжным средством международных расчётов для российских компаний.
Ранее сообщалось, что Россия отправила в Китай нефть и уголь, оплаченные в юанях. Как уточняют трейдеры, это будут первые поставки товаров за юани, после того как США и Евросоюз отключили несколько российских банков от международной финансовой системы. До этого стало известно, что Саудовская Аравия рассматривает возможность расчётов по нефтяным сделкам в китайских юанях, а также включения валюты КНР во фьючерсные контракты и ценообразование компании Saudi Aramco.
В конце марта президент России Владимир Путин заявил, что страна намерена увеличивать долю расчётов с иностранными потребителями в национальных валютах и валютах стран, являющихся «надёжными партнёрами».